Solenidade marca a entrega das obras do Hospital Geral de Caxias do Sul

A Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) realiza, às 10h desta sexta-feira (28), a entrega das obras e dos equipamentos que integram a ampliação do Hospital Geral (HG), iniciada em 2014. A solenidade terá a presença do governador Eduardo Leite e da secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann, além do presidente do Conselho Diretor da FUCS, José Quadros dos Santos, do diretor-geral do HG, Sandro Junqueira, e do prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomênico, entre outras autoridades.

provenientes da campanha "Todos pelo Geral para Todos" O novo prédio de sete andares junto ao HG tem uma área de 8.861 mil metros quadrados e vai abrigar 118 novos leitos, totalizando agora 355. A obra custou R$ 37 milhões,, que recebeu doações de entidades, empresas e pessoas físicas, repasse de R$ 15 milhões do governo do Estado e verbas públicas dos municípios de Caxias do Sul e Boa Vista do Sul, além de emendas parlamentares.

Mantido pela FUCS, com o aporte de recursos públicos, o HG oferece atendimento humanizado via Sistema Único de Saúde (SUS) a mais de 1,2 milhão de habitantes de 49 municípios abrangidos pela 5ª Coordenadoria Regional da Saúde do Rio Grande do Sul. No mês de março, a instituição completou 25 anos.