Sebrae vai oferecer capacitação gratuita em Osório

Os empreendedores de Osório terão a chance de realizar uma série de capacitações gratuitas oferecidas pelo Sebrae RS. A iniciativa integra o eixo Valorização das Empresas, desenvolvido no âmbito do Programa Cidade Empreendedora, e vai oferecer uma série de workshops, palestras e capacitações ao longo de todo o ano.

Um dos destaques da programação, de acordo com a gestora Ivete Comparin Pereira da Silva, da Gerência Regional Metropolitana do Sebrae RS, é o Empretec, considerado um dos principais programas de empreendedorismo do mundo. "É uma metodologia verdadeiramente transformadora, desenvolvida pela ONU e aplicada com exclusividade pelo Sebrae no Brasil", explica.

Além do Empretec, o calendário inclui uma série de outras qualificações, como o workshop online "Controles Financeiros Essenciais", que acontece nos dias 25 e 26 de abril; capacitação em "Boas Práticas em Comércio de Alimentos (BPCA)", workshop "Atitude Empreendedora - Pratique Gestão na Prática", palestra "Oportunidades e Desafios do Empreendedorismo Feminino", palestra "Atendimento Inteligente para o Novo Comportamento do Consumidor" e workshop presencial "A Arte de Encantar Clientes".

No dia 14 de junho, a palestra "Desafie-se" vai apresentar aos empreendedores o seminário Empretec, que será realizado de 3 a 8 de julho, sem custo aos participantes. As vagas para a palestra já estão abertas e são limitadas. "É uma oportunidade única para conhecer esta metodologia, reconhecida por sua excelência", reforça Ivete. Todos os encontros presenciais serão realizados na sede da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Osório (ACIO), que fica na rua João Sarmento, 249, no Centro de Osório.