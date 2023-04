Festa do Aipim volta a acontecer em São José do Hortêncio

A partir desta sexta-feira (28), a cidade de São José do Hortêncio volta a respirar a sua maior festa. Depois de cinco anos sem a Festa do Aipim, a população novamente pode celebrar. São sete dias de muita diversão e inúmeras atrações. Claro, o carro-chefe, o aipim estará muito presente, seja in natura e nos produtos derivados, como o bolinho recheado, um dos principais atrativos aos visitantes.

O Parque Municipal Leonardo Teodoro Arnhold receberá inúmeros shows, uma grande área gastronômica, exposição comercial e agroindustrial, almoço típico, jogos germânicos, parque de diversões, dentre outras atividades. O primeiro final de semana também tem, no domingo (30) o tradicional desfile pela Avenida Mathias Steffens, passando pelo local da festa. O evento segue na segunda-feira (1), Dia do Trabalho, com um dia intenso de programação ao público.

"A ansiedade se mistura com a alegria de ter a festa de volta. A estrutura está linda e preparada para receber todo mundo com conforto e segurança", salienta a prefeita, Ester Elisa Dill Koch. A programação inicia sexta-feira (28) à noite, e a abertura oficial acontece no sábado (29), às 10h.