Reunião trata da instalação de usina de resíduos sólidos no Vale do Rio Pardo

O prefeito de Candelária, Nestor Ellwanger, recebeu o representante da empresa RSU Brasil, Carlos Frezarini, que veio acompanhado do prefeito da cidade de Rio Pardo, Rogério Luiz Monteiro para apresentar um potencial de instalação de uma usina de transformação de resíduos sólidos. A ideia surge como alternativa ao aterro sanitário, visando o potencial da região do Vale do Rio Pardodos principais municípios (Santa Cruz do Sul, Candelária, Rio Pardo, Vera Cruz e Venâncio Aires), que estão aptos a destinarem os resíduos para este tipo de tratamento, resultando em economia e benefícios ao meio ambiente.