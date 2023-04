Gravataí avança para instalação da Escola de Saúde

O Hospital Dom João Becker, de Gravataí, recebeu nessa quarta-feira (26) a visita de lideranças da Escola de Saúde da Unilasalle. O grupo de professores veio conhecer as instalações da Santa Casa em Gravataí, visando a implementação das turmas de cinco graduações no hospital. Em recente reunião, realizada na prefeitura, Unilasalle e Santa Casa anunciaram a vinda da universidade para o município.

A comitiva da Unilasalle foi conduzida pelo coordenador de enfermagem, Rudinei Bittencourt, e demais lideranças do hospital, além do especialista em Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Moisés Heberle. O grupo percorreu setores como UTI, Centro Obstétrico, Unidades de Internação, Emergências, Nutrição, Área de Ensino e Pesquisa e Laboratório, além das estruturas fora do hospital, como o Centro Médico e o Centro de Especialidades. "O ensino e a pesquisa estão presentes nos principais hospitais do país e temos consciência de que a qualidade na experiência do paciente passa também por esse segmento. Vamos em frente para concretizar a vinda das graduações no curto prazo", afirma Rudinei Bittencourt.

Segundo ele, a parceria com a Unilasalle vem ao encontro da missão da Santa Casa que é proporcionar ações de saúde a pessoas de todas as classes sociais, fundamentadas em excelência profissional e organizacional. A previsão é de que disciplinas de enfermagem, biomedicina, fisioterapia, nutrição e serviço social já possam ser ministradas no Dom João Becker a partir do mês de agosto.