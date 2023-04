Farroupilha questiona problemas em consultas e exames

Com o objetivo de manifestar a preocupação dos municípios da região da Serra em relação à fila de consultas, exames e internações, que são gerenciadas pelo governo do Estado através, uma comitiva liderada pelo prefeito de Farroupilha, Fabiano Feltrin, esteve reunida nesta quarta-feira (26/4) com a secretária estadual de Saúde, Arita Bergmann. Conforme explicou o prefeito, a demora para a marcação de consultas, exames e internações têm gerado apreensão em muitos moradores da Serra, que têm procurado as Prefeituras em busca de solução.

Na reunião, a equipe formada por membros do Estado e do sistema regulador sinalizou que já constatou a demanda grande da região e que já está trabalhando para buscar mais prestadores de serviços, além de outras alternativas, para conseguir desafogar a fila e agilizar os atendimentos, já que a gestão das prioridades é do governo do Estado.

Para o prefeito Fabiano Feltrin, o encontro foi bastante positivo. "Somos gratos pela oportunidade dessa agenda para conseguirmos juntos encontrar soluções para esse problema. A saúde é e sempre será prioridade e não pode esperar. Saímos mais tranquilos desse encontro, sabendo que o Estado já iniciou a busca por alternativas para resolver esse problema", salientou.