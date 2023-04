Grupo faz manifestação durante sessão sobre a concessão da Maesa, em Caxias

Um pequeno de manifestantes protestou durante a audiência pública realizada ,na noite de terça-feira (25), para discutir o projeto de restauração e ocupação da Maesa, em Caxias do Sul. Um boletim de ocorrência foi registrado devido ao dano causado ao patrimônio do Centro Administrativo.

Cerca de 30 pessoas compareceram à audiência portando faixas, instrumentos e megafone. Os manifestantes subiram as escadas gritando palavras de ordem. A porta do auditório foi fechada para permitir a continuação da audiência em função do barulho causado pelo grupo.

Inicialmente, os membros do grupo afirmaram não estarem interessados em participar da audiência. Ato contínuo, parte dele resolveu adentrar à sala. Todos os participantes da audiência eram orientados a assinar uma lista de presença antes de ingressar. A entrada estava limitada de acordo com a capacidade e as normas de segurança, mas o vereador Lucas Caregnato forçou a porta para permitir acesso e, de acordo com a prefeitura, insultando verbalmente aqueles que tentavam manter a ordem. O incidente será relatado à Comissão de Ética da Câmara de Vereadores.

Apesar do ocorrido, a audiência teve seguimento e todos os interessados tiveram a oportunidade de se expressar. A prefeitura de Caxias do Sul afirma que o projeto do município para a restauração, ocupação e manutenção do complexo da Maesa foi fruto de mais de 10 anos de discussões e prevê uma parceria público-privada para garantir a preservação do patrimônio histórico e oferecer espaços culturais, museus, mercados públicos e serviços à comunidade.