Feevale apresenta plataforma voltada para a inovação na saúde

O Rio Grande do Sul passa a contar, a partir de agora, com uma ferramenta que mapeia as soluções e iniciativas mais relevantes para o ecossistema gaúcho de inovação na saúde. Na presença de importantes players do segmento, foi lançada, nesta quarta-feira (26), a plataforma RS Saúde Digital. O projeto tem a Universidade Feevale, de Novo Hamburgo, como proponente e a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (SICT) do Rio Grande do Sul como promotora.

A plataforma, que já pode ser acessada (rssaudedigital.com.br), inclui dados sobre cursos de graduação e pós-graduação, parques tecnológicos, incubadoras, startups, hospitais públicos e privados, além de notícias e eventos - todos relacionados à área da saúde. Inicialmente, na etapa piloto do projeto, foram cadastradas somente as iniciativas vigentes em Porto Alegre. A partir da entrega, a ferramenta será gerida pela FundMed, que será responsável por abastecer a plataforma.

Na opinião de Ana Maia, presidente da Fundação Médica do Rio Grande do Sul (FundMed), a plataforma vai possibilitar muito mais do que a reunião de informações da área da saúde em um único local, seja em relação à assistência, ao ensino ou a eventos, por exemplo. "Muito mais do que isso, vai aproximar os principais atores da saúde e servir como um guia da saúde do Estado. E essa conexão terá uma complementariedade, pois quem vai se beneficiar dessa cooperação será o nosso paciente, a população do Rio Grande do Sul", pontua, complementando que a FundMed gerenciará a plataforma, mas está aberta a cooperações.

O objetivo do RS Saúde Digital, é fomentar o desenvolvimento de soluções inovadoras e digitais para a área da saúde centrada no cidadão. A iniciativa é coordenada pelo professor Marcelo Curth de Oliveira, da Universidade Feevale, que destaca que a instituição foi protagonista no desenvolvimento da plataforma, sendo um importante player para a disseminação da inovação para a área saúde na região". Curth destaca ainda que essa é uma ferramenta totalmente gratuita e que servirá inclusive para a comunidade se informar sobre os dados dos serviços de saúde.