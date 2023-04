Empresa de Santa Cruz do Sul inicia campanha para falar do autismo

Motoristas, cobradores, atendentes de rodoviária e colaboradores da linha de frente da Viação União Santa Cruz pararam suas atividades nesta quarta-feira (26),e dedicaram algumas horas para compreender um pouco sobre o universo de quem vive sob o Transtorno do Espectro Autista (TEA). A capacitação, que reuniu mais de 70 pessoas na sede de eventos da empresa, ocorreu durante o lançamento da Campanha Autismo não se cura, se compreende.

A iniciativa da prefeitura, em parceria com a Viação União Santa Cruz, Associação Pró-Autismo de Sana Cruz do Sul (Luz Azul) e Associação Inclusão e Respeito ao Autista (Aira), tem por objetivo contribuir na integração, na acessibilidade e, por consequência, na melhoria da qualidade de vida das pessoas com TEA. A partir de hoje os ônibus da empresa estarão circulando pelas rodovias do Estado, lembrando a população e os próprios usuários sobre a importância de um transporte mais plural, respeitoso e inclusivo.

O mote da campanha está no apelo visual, criado para chamar a atenção da comunidade para a causa. Três ônibus da Viação Santa Cruz tiveram suas laterais adesivadas com o slogan da campanha, outros 50 carros estão sendo adesivados nas portas com o selo de Empresa Amiga do Autista, o logo da campanha foi adicionado aos guichês de atendimento preferencial na rodoviária e bottons com o laço que identifica o autismo foram distribuídos entre todos os colaboradores. Também, pessoas com TEA e seus acompanhantes receberão um adesivo de identificação, ao comprar o bilhete de viagem.

Mas é o componente humano que vai fazer a diferença durante a campanha. Antes do ato de lançamento, as entidades Aira e Luz Azul promoveram uma capacitação para os colaboradores que no dia a dia mantêm contato direto com o público no transporte coletivo. "Fizemos uma fala mais técnica, explicando o que é o autismo, desde casos mais leves aos de grau mais severo", explicou a presidente da Luz Azul, Luciane de Magalhães Braz, a Neca. Idealizadora da campanha, a coordenadora do Departamento de Inclusão de Pessoa com Deficiência, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Adriele Vargas, classificou a ação como o primeiro passo para que se multipliquem parcerias entre o poder público e a iniciativa privada na cidade.