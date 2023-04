Regiões de Farroupilha vão receber armadilhas para capturar o Aedes Aegypti

A Prefeitura de Farroupilha, por meio da Vigilância Epidemiológica, começou a instalar nesta quarta-feira (26/4), 413 ovitrampas, que são armadilhas para que a fêmea do mosquito Aedes Aegypti seja atraída, através de levedo de cerveja, e deposite ali seus ovos, para que assim, possam ser traçadas estratégias de combate à dengue, como mutirões, educação em saúde, dentre outras ações.

A ação surgiu através do Projeto Piloto das Ovitrampas do Estado, no qual o município de Farroupilha faz parte, e consiste na instalação da armadilha a cada 200 metros em diversos pontos da cidade. Nos domicílios, a instalação se dá através da autorização do morador por termo de consentimento livre e esclarecido. A armadilha deverá permanecer instalada por até cinco dias para evitar se tornar um criadouro, e após, é feito o recolhimento para análise e quantificação dos ovos depositados.

As instalações iniciaram pelos bairros Santa Catarina, Centenário e Medianeira. Elas seguem ao longo dos próximos dias em outros bairros. A diretora da secretaria da Saúde, Silvana de Lima, reforçou que essa ação se justifica devido ao número de ovos encontrados no projeto-piloto. "Entre dezembro de 2022 e março deste ano, foram localizados 4.216 ovos através das palhetas instaladas nas residências que integravam o projeto, evitando que atingissem a fase adulta. Queremos fazer essa busca a fim de evitar focos de proliferação do mosquito, conseguindo, através dos resultados, traçar planos e estratégias que irão nos ajudar no combate à dengue em Farroupilha", disse.

A equipe é composta por Agentes de Combate a Endemias, motoristas, supervisor e coordenador, devidamente uniformizados e identificados. Paralelo aos trabalhos de colocação das ovitrampas, segue a busca ativa por focos e criadouros pelos Agentes de Combate a Endemias, com visitas nas residências de toda a cidade.