Prefeito de Passo Fundo se reúne com Leite para discutir demandas da cidade

O status atual das obras do governo estadual em Passo Fundo, além das demandas do município junto ao Executivo estadual foram os principais assuntos da reunião entre o governador Eduardo Leite e o prefeito Pedro de Almeida, no Palácio Piratini. A cidade do norte gaúcho recebeu mais de R$ 130 milhões em investimentos com recursos estaduais e conta com obras em andamento em diversas áreas, como saúde, educação, esporte, turismo, rodovias e pavimentação de vias urbanas, entre outras.

Leite confirmou uma visita a Passo Fundo em maio para inaugurar o Centro de Esporte e Lazer Fredolino Chimango e vistoriar obras. Entre as principais ações do governo no município estão a entrega das terceiras faixas na RSC-153 (entre Tio Hugo e Passo Fundo), os repasses de R$ 26 milhões para investimentos em hospitais, o aumento dos recursos para as instituições por meio do Programa Assistir e as verbas para obras de infraestrutura de escolas, entre outras.

Durante a conversa, o governador recebeu demandas da prefeitura na área da segurança pública e do sistema prisional, além de pedidos referentes à qualificação do Aeroporto Lauro Kortz, ao retorno do voo diário entre Porto Alegre e Passo Fundo e às obras de infraestrutura viária. "O governo entende a importância de Passo Fundo não apenas para o desenvolvimento da região do Planalto Médio, mas para o Estado como um todo. Temos dado a maior atenção ao município, com uma quantidade inédita de obras importantes entregues à comunidade, e pretendemos acelerar novos projetos que melhorem a vida dos passo-fundenses", afirmou o governador.