Desfile das escolas de samba de Canoas ocorre no sábado

O Carnaval de Canoas está chegando. No sábado (29), as escolas de samba da cidade estarão esperando os canoenses para o desfile. Oito agremiações ingressarão na rua República, no bairro Harmonia, a partir das 20h. A entrada é gratuita.

O desfile iniciará pelo grupo de acesso, com a Império da Mathias abrindo o evento, às 20h. A sequência tem desfiles da Pérola Negra (20h45), Aquarela do Samba (21h30), Tradição de Niterói (22h15), Nenê da Harmonia (23h), Unidos do Guajuviras (23h55), Rosa Dourada (0h50) e Soares (1h45). O encerramento acontece às 02h55

O desfile 2023 não será competitivo e não terá carros alegóricos. Além disso, não haverá penalidade para quem não cumprir o horário de início e o tempo de apresentação, porém será reduzido o tempo da escola na avenida, fechando o horário previsto na programação.

O número mínimo de integrantes nas escolas será de 100 participantes para o grupo acesso e 150 participantes no grupo especial. Haverá penalidade no caso de descumprimento do número mínimo de componentes. A escola que descumprir perderá a prioridade na escolha na ordem do desfile para o Carnaval de 2024.

Segundo a secretária interina da Cultura, Cristina Colares, a expectativa é alta para o evento. "Essa festa popular, tão importante para os canoenses, vai trazer um belíssimo desfile das escolas, que estão se preparando há muito tempo para este momento. Estamos ansiosos", destaca.