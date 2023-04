IFSul vai oferecer cursos de capacitação em Erechim

A prefeitura de Erechim assinou um Termo de Cooperação com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) Erechim, com o objetivo de desenvolver cursos de capacitação gratuitos para a população, por meio da Extensão da instituição de ensino. As aulas terão como foco o aprimoramento do conhecimento e habilidade necessários ao desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas, visando o desenvolvimento socioeconômico, ambiental, cultural e sustentável a nível local e regional.