Famílias de 42 municípios do interior gaúcho que foram atingidas pelas estiagem irão receber cestas básicas

O governo estadual entregou, nesta quarta-feira (26), cestas básicas na região de Salto do Jacuí, como parte da distribuição de mais de 37 mil cestas básicas a cidades afetadas pela estiagem no RS. A ação ocorreu em quatro etapas, com a entrega dos alimentos de forma regionalizada que iniciou em General Câmara e Tunas.

Nesta primeira etapa, realizada entre 25 de abril e 11 de maio, serão entregues 7.597 cestas básicas em 42 municípios com o decreto de situação de emergência por estiagem homologado. O ranking dos municípios para o recebimento das cestas básicas foi elaborado de acordo com o percentual de pessoas pobres e extremamente pobres em seus territórios. Serão contempladas famílias cadastradas no Cadastro Único (CadÚnico) pertencentes a grupos populacionais tradicionais específicos (indígenas, quilombolas e extrativistas), além de agricultores familiares, assentados, acampados e beneficiários do Programa Nacional de Crédito Fundiário.

Serão contemplados nesta primeira etapa os municípios de General Câmara, Tunas, Salto do Jacuí, Vila Nova do Sul, Cacequi, São Martinho da Serra, Unistalda, Dilermando de Aguiar, Redentora, São Nicolau, São Valério do Sul, Bom Progresso, Coronel Bicaco, Dezesseis de Novembro, Santo Antônio das Missões, São Miguel das Missões, Jóia, Benjamin Constant do Sul, Lajeado do Bugre, Vicente Dutra, Gramado dos Loureiros, Fontoura Xavier, Engenho Velho, Lagoão, Jacuizinho, São José do Herval, Cristal do Sul, Novo Barreiro, São José das Missões, Sagrada Família, Hulha Negra, Maçambará, Itacurubi, Rosário do Sul, Barra do Quaraí, Santa Margarida do Sul, Pedras Altas, Herval, Pedro Osório, Pinheiro Machado, Santana da Boa Vista e Capão do Leão. As próximas etapas de entrega estão previstas para ocorrer até o final de agosto deste ano, conforme cronograma.