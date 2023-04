Hospital Estrela será referência para traumato-ortopedia na região

Em reunião na Secretaria Estadual de Saúde, em Porto Alegre, com a presença da secretária Arita Bergmann e de representantes de entidades e municípios do Vale do Taquari, foi batido o martelo para que a região receba a referência em alta e média complexidade em traumato-ortopedia. A medida possibilitará atendimento em Estrela dos pacientes da região,que hoje são encaminhados à Canoas, atual referência, cidade que fica a cerca de 100 quilômetros de distância.

Atualmente, existe uma demanda reprimida de cirurgias e consultas não atendidas pela cidade metropolitana, o que motivou o Vale do Taquari a organizar-se em busca do referenciamento, agora atendido. Estima-se que sejam mais de 2 mil pacientes na fila de espera por alguma cirurgia.

"Em Colinas, esta semana, recebi um paciente no gabinete agradecendo pela iniciativa e feliz pela possibilidade de termos essa referência. Ele aguarda há 13 anos por uma cirurgia de quadril", relata o prefeito Sandro Hermann. Já o prefeito de Vespasiano Correa, Tiago Michelon, emocionou-se ao lembrar que todo paciente quando sai de casa em busca de um atendimento não está fazendo turismo. "Vivi na pele essa difícil peregrinação. Toda ação que pudermos fazer para melhorar a qualidade de vida dos nossos munícipes fará valer a pena o cargo que ocupamos", enfatiza. Já o prefeito de Estrela, Elmar Schneider, enalteceu a parceria com o Estado. "Em 30 anos que temos esse pleito, pela primeira vez estamos recebendo essa atenção. O Vale é só gratidão a essa secretaria e ao nosso governador Eduardo Leite. Saímos daqui, hoje, de alma lavada", comemora.

O Hospital Estrela foi a escolhido para receber a referência de atendimento. Além da notícia, a secretária estadual Arita Bergmann pegou a todos de surpresa ao anunciar um ambulatório de média complexidade para o Hospital de Encantado, que fará cirurgias eletivas de traumado-ortopedia. A medida auxiliará em especial os municípios da região alta.

Agora, a documentação dos hospitais, tanto de Estrela quanto de Encantado, será enviada para o Estado e encaminhada à União, solicitando habilitação dos serviços. A secretária Arita Bergmann afirmou que os primeiros atendimentos devem iniciar até 1° de junho, com a assinatura do contrato em Estrela possivelmente em maio e em Encantado no início de junho. O custeio para o serviço virá de recursos do Estado e aporte rateado entre os municípios.