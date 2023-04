Escolas de Estrela recebem prêmios através de projeto

O mês de abril marcou, em Estrela, a entrega de prêmios a duas escolas municipais participantes do Programa de Incentivo a Entidades (PIE), idealizado e mantido pela Cooperativa Certel, que tem como objetivo colaborar com o desenvolvimento de projetos educacionais que fomentem ideais defendidos pela cooperativa. A Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) Arco-Íris foi contemplada com uma nova geladeira; e a Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Odilo Afonso Thomé com dois novos ares-condicionados.

O programa foi apresentado pela cooperativa às escolas ainda no ano passado. Em parceria com os Círculo de Pais e Mestres (CPM), as escolas apresentaram projetos pedagógicos nos quais relataram propostas onde materiais e utensílios seriam necessários para a qualificação e desenvolvimento desses projetos. As duas escolas foram beneficiadas.

A iniciativa está destinando o valor R$ 1.2 milhões para serem investidos em projetos que contribuem positivamente para as comunidades nas quais a Certel está inserida. Esta iniciativa reforça a força do cooperativismo e atende ao sétimo princípio cooperativista: o compromisso com a comunidade.

Para a diretora da Emei Arco-Íris, Elenice Kuhn, a proposta traz muitos benefícios. "Com certeza esse projeto é muito lindo, e acaba se tornando muito positivo e até essencial para as escolas. A parceria entre empresas privadas, instituições, ONGs e escolas se faz necessária. O pedagógico acaba caminhando paralelamente, e ganhando com isso também, o que é muito significativo para nossas crianças", diz.