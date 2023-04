UPA de Venâncio Aires tem sobrecarga de atendimentos

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Venâncio Aires registrou sobrecarga na segunda-feira (24). Durante as 24h, 385 usuários buscaram o serviço no bairro Cruzeiro.

A situação tem aumentado após as mudanças de temperatura que resultam sintomas gripais. Na rede pública de saúde, exceto no Hospital São Sebastião Mártir, foram contabilizadas 1.250 consultas no primeiro dia desta semana.

A orientação, conforme o secretário de Saúde, Tiago Quintana, é que a população procure o posto de saúde mais próximo de casa em casos de sintomas gripais ou manifestações leves. Com a umidade e os dias mais frios, a busca por consultas é constante. Ao longo dessa segunda-feira, também foram feitos 45 testes de covid, que apresentaram resultado negativo.

"Historicamente, as segundas-feiras registram aumento de atendimento. Mas ontem, houve uma demanda muita acima. O que predomina são os sintomas gripais, o que é comum quando aparece a primeira onda de frio. Por isso, aconselhamos que a pessoa busque um posto de saúde, pois a situação acaba sobrecarregando o atendimento."

Ainda de acordo com o secretário, para atender a demanda, a unidade contou com o reforço de um quinto médico e de mais uma equipe de enfermagem. "A UPA atuava sempre com dois médicos de plantão. Agora são quatro profissionais e ainda temos um de reserva. Antes, eram repassados R$ 520 mil. Hoje, são R$ 770 mil por mês. Um aumento significativo que reverte em um atendimento adequado", completou.