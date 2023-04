Escolas de Passo Fundo recebem o botão do pânico

A prefeitura de Passo Fundo está instalando um dispositivo que deverá ser utilizado em casos de emergência para o acionamento de forças de segurança. A direção de cada instituição terá acesso a um aplicativo de celular com um botão de pânico. Ao utilizar o recurso, enviará uma notificação imediata para o Centro de Operações do Município e a empresa terceirizada responsável pelo sistema de alarme para que haja o contato com a Brigada Militar.

Em um treinamento realizado com diretores de escolas de Educação Infantil, o secretário de Educação, Adriano Canabarro Teixeira, informou que o aplicativo será instalado no celular do diretor e coordenador de cada escola e poderá ser utilizado quando eles verificarem uma situação que coloque em risco a escola. "Até a próxima semana, todas as escolas estarão habilitadas com a ferramenta. Destacamos que não temos histórico de situações graves e que as forças de segurança do município nos tranquilizam sobre a situação de Passo Fundo. Esperamos que o botão nunca seja usado, mas ele está disponível caso seja necessário", disse.

Conforme o secretário de Segurança, João Darci Gonçalves, as escolas municipais receberam importantes investimentos e estão equipadas com recursos de Segurança."Os acontecimentos nacionais trouxeram preocupação, mas não registramos nenhuma situação semelhante no município e na região. Esse representa mais um mecanismo para dar tranquilidade às famílias", pontuou.