Governo estadual assina contrato com consórcio do Noroeste gaúcho para qualificar atendimento ao idoso

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), firmou, nesta terça-feira (25/4), um convênio com o Consórcio Intermunicipal do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Cisa) para qualificação do atendimento a pessoas idosas. O ato de assinatura foi realizado na sede do Cisa, no município de Ijuí, e contou com a presença do secretário da SAS, Beto Fantinel, do presidente do Cisa e prefeito de Chiapetta, Eder Both, e do presidente do Conselho Regional de Desenvolvimento (Corede) Noroeste Colonial, Nelson Thesing.

Com verbas definidas por Consulta Popular, o convênio firmado destinará R$ 235,7 mil para a qualificação em inclusão social e em direitos humanos para o atendimento a pessoas idosas. O projeto também prevê a aquisição de material para oficinas com foco na qualidade de vida dos idosos nos 11 municípios que integram o Corede Noroeste Colonial.

"Não é por acaso que estamos aqui hoje. É porque esse Corede tomou a decisão de fazer esse investimento", disse o titular da SAS. "Esse é o primeiro convênio do Estado que assinamos via Consulta Popular para política de atendimento à pessoa idosa". Fantinel reforçou, ainda, a importância do trabalho conjunto entre o Estado e os municípios gaúchos no enfrentamento às vulnerabilidades sociais.

"Esse é um projeto que nasce de uma articulação da região. Ao olharmos o processo de envelhecimento, começamos a entender que o Rio Grande do Sul é o Estado que está liderando em número de pessoas com mais idade no país e que a nossa região é a que está liderando no nosso Estado", disse o presidente do Corede Noroeste Colonial. "Então, nada melhor do que prepararmos pessoas para trabalhar com os idosos", finalizou Thesing.