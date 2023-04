Pelotas passa dos 50 dias sem assaltos no transporte público

A cidade de Pelotas está há mais de 50 dias sem registrar roubos a transporte público. Os dados do Observatório de Segurança Pública e Prevenção Social também mostram que, em 10 semanas, apenas um caso foi registrado. Ao levar em conta o porte do município e, principalmente, as quase 80 mil viagens diárias feitas pelos 150 ônibus atualmente em circulação, o cenário é positivo e é atribuído ao trabalho integrado e colaborativo das forças de segurança.

Segundo o relatório, entre os dias 6 de fevereiro e 16 de abril, foi registrado apenas um roubo a transporte público. Entre 23 de fevereiro e 16 de abril, não houve casos do crime. Para o coordenador do Observatório, Samuel Rivero, é preciso considerar que Pelotas é uma cidade de grande porte, com muitos trajetos feitos por ônibus, táxis e transporte por aplicativo.

De acordo com dados da Secretaria de Transporte e Trânsito, circulam pela cidade 150 veículos do transporte coletivo que, ao longo do dia, fazem aproximadamente 80 mil viagens. Em relação aos táxis, são 336 automóveis, enquanto o número de transporte por aplicativo estimado é entre 1,5 e 2 mil, que realizam o serviço diariamente, somado a casos eventuais.

"Essa é uma redução significativa, pois se trata de indicador que ajuda a medir a sensação de segurança da população, especialmente de quem faz uso do transporte público de todos os tipos", declarou o delegado regional de Polícia Civil (PC), Márcio Steffens. A PC atua na investigação criminal com as delegacias especializadas em Pelotas e, em relação ao roubo ao transporte público, tem conseguido dar uma resposta positiva ao lado das demais agentes da segurança.

Os coletivos de Pelotas possuem o botão do pânico instalado nos seus 150 ônibus em circulação. O dispositivo é realidade no município há quatro anos e, aliado ao GPS, também disponível em todos os veículos do transporte coletivo, é importante para evitar assaltos, já que os motoristas, em qualquer situação, podem acionar as autoridades de segurança por meio dele. Também é utilizado como ferramenta para mulheres vítimas de assédio sexual ou pode ser usada em casos de brigas entre passageiros.