Viaduto da BR-392, em Rio Grande, terá pista alargada

A Ecosul deu início nesta semana à obra de alargamento da pista viária sob o Viaduto do Cassino, no km 16 da BR-392. A obra, que não foi contemplada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit na ocasião da duplicação do trecho entre Pelotas e Rio Grande, está sendo agora executada pela concessionária.

Segundo o gerente de engenharia da Ecosul, Miquéias Neuenfeld, o principal objetivo da melhoria será possibilitar que o usuário tenha as duas faixas livres para a circulação dos veículos na BR-392. "Com o alargamento estaremos proporcionando que os motoristas acessem o viaduto por faixas específicas, mantendo duas faixas de circulação livres na BR-392, eliminando assim o estreitamento da pista existente hoje", informa o engenheiro.

A iniciativa vai melhorar a vida dos motoristas que trafegam pelo trecho que dá acesso ao Porto do Rio Grande, ao próprio município e ao Balneário do Cassino. Com a obra o motorista terá a facilidade das pistas de aceleração e desaceleração para realização dos movimentos no viaduto, o que se traduz em mais segurança aos usuários e mais fluidez ao tráfego.

A faixa auxiliar de desaceleração é destinada à redução da velocidade, permitindo ao motorista sair da via principal e ajustar sua velocidade de forma segura, com tempo e distância suficientes para acesso aos ramos do viaduto. Segundo o gerente de engenharia, a ampliação proporciona esses ajustes de fluidez, principalmente por se tratar de um trecho de acesso à zona portuária, onde veículos de passeio e comerciais trafegam diariamente, com um volume constante e movimentação expressiva.

Dentro do escopo da obra está prevista a construção de muros de contenção em ambos os lados da via, o que permitirá ganhar largura necessária para implantação das novas faixas. Além disso, todo o segmento de abrangência do viaduto na BR-392 passará a ser iluminado. Para isso, será implantada uma nova rede com luminárias LED. A previsão, de acordo com o setor de engenharia da concessionária, é de que a obra se estenda por seis meses, ou seja, com entrega prevista para outubro.