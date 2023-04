IGP retoma emissão de carteira de identidade em Guaíba

A partir de 8 de maio voltará a funcionar, na cidade de Guaíba, a impressão e renovação de documentos de identidade (RG). A retomada será feita em um novo formato de convênio, firmado entre o Instituto Geral de Perícias (IGP) e a prefeitura de Guaíba. O atendimento será realizado na galeria panorâmica, na rua São José 191 sala 207, através de agendamentos realizados pelo site do IGP.

O horário de atendimento será das 9h às 12h e das 13h às 17 horas. Os agendamentos iniciam no dia 28 de abril, através do site do IGP.

Depois de um longo período com o local sendo mantido na Secretária Municipal de Assistência Social, com gestão do estado, o serviço agora volta em um novo formato, funcionando com uma parceria entre município e Estado, em que a prefeitura entra com espaço, mão de obra e gerenciamento através da Secretaria Municipal de Assistência Social, e o Estado entra com os equipamentos para a execução do trabalho. A expectativa é de que ocorram cerca 800 atendimentos mensais com a retomada.