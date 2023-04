Avançam obras de saneamento em Caxias do Sul

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) de Caxias do Sul avança na implantação das redes coletoras de esgoto, do tipo separador absoluto, no bairro São Pelegrino e arredores. Com a execução de 12.500 metros de rede, a obra atingiu 70% de conclusão. Até setembro, mais 5.615 metros de canos devem ser instalados, finalizando os 18.115 previstos.

No momento, as equipes trabalham na avenida Rio Branco; rua Dr. Protásio Alves; avenida Júlio de Castilhos e rua Feijó Júnior. A autarquia salienta que os condutores mantenham a atenção no trânsito nesses locais.

Cerca de R$ 8 milhões foram investidos pelo Samae para atender 6.242 economias da região, o que beneficiará, aproximadamente, 16 mil pessoas. A obra faz parte do planejamento para alcançar a meta do Marco Legal do Saneamento, que estabelece que até dezembro de 2033, todos os municípios brasileiros tratem 90% do esgoto gerado e forneçam água potável para 99% da população.

Atualmente, o Samae coleta, afasta e trata 78% do esgoto gerado em Caxias do Sul. A autarquia reforça que o percentual de tratamento de esgoto só será ampliado se os usuários conectarem as tubulações dos imóveis às redes da autarquia.