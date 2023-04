Ciclovia de 27km começa a ser construída no Vale do Taquari

Iniciaram nesta semana as obras de construção de uma ciclovia intermunicipal no Vale do Taquari. No total serão 27 quilômetros que englobam os municípios de Estrela e Colinas e Imigrante. Destes, 7 km abrangem o município de Estrela, que vão das imediações da ponte da Linha São José até a divisa com o município de Colinas.

"As máquinas da empresa contratada deram início a essa obra importante para a segurança dos ciclistas e da população em geral, e que também abrange o nosso município", observa o secretário de Turismo Cultura Esporte e Lazer de Estrela, Joel Mallmann. A conclusão da obra está prevista para o início de 2024, até para cumprir todas as exigências solicitadas", afirma o secretário. A ciclovia será a maior do Rio Grande do Sul e a maior ciclovia intermunicipal do Brasil.