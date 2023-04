Primeira rampa náutica de Pelotas será construída no Laranjal

A comunidade do Laranjal, turistas e, principalmente, os praticantes de esportes aquáticos na Lagoa do Patos terão uma base de apoio para competições e treinos: a primeira rampa náutica pública do município de Pelotas. A prefeitura começou, nesta segunda-feira (24), a preparação do local para a construção da estrutura. A rampa também servirá de suporte para ações de resgate realizadas pelos bombeiros.

A infraestrutura era uma demanda antiga dos desportistas e vai garantir acesso seguro para embarcações de pequeno porte, destinadas à prática de esportes náuticos, eventos, recreativas e de pesca esportiva.

A primeira rampa náutica pública da cidade será construída em concreto convencional e pré-moldado e com aterro em saibro, com 795 metros quadrados. Ao todo, são 16 metros de comprimento, sendo oito submersos, por cinco metros de largura. O projeto ainda prevê duas muretas laterais de contenção do aterro. O local ainda terá iluminação em LED e sinalização vertical.

Conforme o projeto, a previsão é que a estrutura esteja concluída até agosto. A obra está orçada em R$ 203,4 mil