Westfália discute crescimento baseado no Plano Diretor

O município de Westfália projeta, para os próximos anos, o crescimento ordenado, seja na área urbana, seja no interior. A prefeitura, juntamente com a comunidade, tem constantemente analisado e revisado a aplicação do Plano Diretor, que está em processo de mudança. Uma audiência pública para apresentar as alterações propostas foi realizada na cidade.

Durante a audiência pública, foi apresentada a nova proposta de gabarito viário. Para isso, foi feito um levantamento detalhado das ruas atuais, incluindo as vias projetadas. A proposta inclui alterações nas vias urbanas, sendo que, durante a audiência foi analisada a nova proposta de dimensionamento das vias urbanas, as quais serão divididas em vias principais, centrais, de transição, locais e especiais. Também foram discutidas as previsões de alargamento, a largura das calçadas de passeio, entre outros detalhes.

Dentre as definições do novo mapa viário, foram apresentados projetos com estacionamento em ambos os lados ou somente em um lado da via, com ou sem ciclovia, bem como rede de iluminação nos dois lados ou central e projeção de vias para o escoamento da produção das indústrias locais. No que tange à faixa de domínio nas estradas do interior, a mesma volta a ser de 15 metros, como era originalmente.

A revisão do Plano Diretor também prevê a flexibilidade na legislação. Desta forma, o Poder Público e as pessoas diretamente interessadas analisarão a melhor opção para cada situação. Em outras palavras, trata-se de melhor adequação à realidade existente. Com esta revisão, 91% das ruas projetadas serão compatíveis com as medidas locais, conforme apresentado durante a audiência pública.

O prefeito Joacir Antônio Docena, reforçou que o município está sendo preparado para o futuro. "Westfália está e seguirá sendo uma das referências em crescimento. E, para isso, precisamos preparar o município não somente para a necessidade atual, mas também prever o crescimento que teremos ao longo dos anos. Ao resolvermos gargalos hoje existentes, por exemplo, evitamos problemas maiores mais para frente. E isso se faz com a participação de todos e o diálogo", enalteceu.