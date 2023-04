Localidades de São Gabriel recebem 12 novos açudes

O município de São Gabriel tem buscado alternativas para minimizar os impactos da seca para a produção agropecuária e também para a economia local. A prefeitura concluiu, recentemente a construção de sete dos 12 açudes previstos para 2023.

As estruturas estão sendo implantadas em 11 localidades rurais e beneficiarão diretamente ao menos 60 produtores que se dedicam à agricultura familiar, uma das bases da matriz econômica do município. "O objetivo é armazenar água da chuva para fornecer aos animais e garantir a irrigação das plantações. Vamos incentivar a utilização dessa reserva nas propriedades de forma adequada, evitar perdas e contribuir para o aumento de renda das comunidades", enfatiza o prefeito de São Gabriel, Lucas Menezes.

O investimento previsto nas obras é de R$ 135,5 mil, com recursos da Prefeitura em parceria com o programa Avançar na Agropecuária, do governo do Estado. "Estamos buscando de todas as formas atuar para minimizar os estragos da estiagem. Precisamos do suporte estadual e federal para enfrentar a crise e, também, nos prepararmos para as futuras secas", argumentou o prefeito.