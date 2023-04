Hospital de Venâncio Aires amplia o setor de hemodiálise

Com recursos municipais e da empresa que administra o serviço de hemodiálise junto ao Hospital São Sebastião Mártir (HSSM), está em fase final as obras de ampliação e reformas do local que atende cerca de 80 pacientes em tratamento regular, três vezes por semana em Venâncio Aires. O prédio, que há 28 anos possui a mesma estrutura, passará de 182 para 300 metros quadrados, através de investimentos totais próximos a R$ 900 mil.

Visando mais qualidade, comodidade aos pacientes e ampliação dos serviços de hemodiálise no município, a expectativa é de que a nova clínica seja inaugurada em até 90 dias. Em visita ao local, o secretário municipal da Saúde, Tiago Quintana, destacou a importância das melhorias. "Só quem frequenta esse local sabe o que representa dar mais comodidade a esses pacientes, com aba de veículos para os dias de chuva. Essa será uma das clínicas mais bonitas do Estado", destacou.

A obra, além de ampliar a área física, destinará um local exclusivo para atendimentos de convênio e permitirá mais comodidade para acompanhantes. Para as melhorias, a prefeitura repassou o valor de R$ 350 mil para as obras.