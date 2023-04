Escola abre vagas para 16 cursos gratuitos em Passo Fundo

A Prefeitura de Passo Fundo abre, nesta terça-feira (25), as inscrições para mais 16 cursos gratuitos de capacitação e formação, através da Escola das Profissões. Os interessados têm até o dia 03 de maio para se candidatarem às mais de 300 vagas que serão ofertadas. O processo de inscrição é feito pelo site (eprof.educapf.org).

Serão promovidos cursos em áreas como manicure, corte e costura, designer de sobrancelhas, gastronomia, assistente administrativo, assistente de logística, hotelaria, informática básica, elaboração de planilhas, inglês e espanhol para atendimento ao público e cabeleireiro. Para os candidatos inscritos nesta edição, as aulas vão iniciar no dia 9 de maio, na Estação 2, que funciona junto à Faculdade Anhanguera; e na também na Leão XIII.

As vagas ofertadas serão direcionadas, preferencialmente, para pessoas maiores de 18 anos e que estão cursando ou já concluíram o Ensino Médio. Ainda, terão prioridade para a seleção, gestantes e mães, pessoas que participam de programas municipais; imigrantes; pessoas com deficiência e pessoas beneficiárias do CadÚnico, que deverão fazer a comprovação assim que forem selecionados. É fundamental que o candidato verifique antes de realizar a inscrição as datas de inícios e de término dos cursos e também o horário em que as aulas acontecem.

Desde agosto de 2022, quando a Escola das Profissões iniciou suas atividades, mais de seis mil pessoas já se inscreveram. Ao todo, 144 turmas, distribuídas em 34 cursos, já foram realizadas. Atualmente, 22 qualificações estão em andamento nas áreas de tecnologia, estética, saúde, têxtil, gastronomia, educação e comércio e serviços.