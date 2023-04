Radares móveis flagram motoristas em alta velocidade nas vias de Canoas

A Diretoria de Fiscalização de Trânsito da Prefeitura de Canoas possui três radares móveis para fiscalizar as vias do município. A média de infração é de 4,5% de motoristas que andam acima da velocidade permitida da via. Dos multados, 20% cometem transgressão gravíssima, e é aberto automaticamente processo de suspensão e/ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme a previsão nos artigos do Código de Trânsito brasileiro.

As rodovias (BRs 116, 386, 448) e a Avenida Getúlio Vargas, que passam por dentro do município, são de responsabilidade do governo federal. As demais avenidas e ruas da cidade são vigiadas pelos agentes de trânsito de Canoas, e nessas vias de perímetro urbano, a velocidade máxima pode chegar a 60 km/h. Não é novidade que a Fiscalização de Trânsito registra motoristas trafegando a velocidade acima de 100 km/h.

O secretário interino de Transporte e Mobilidade, Gilson Azevedo, explica que há normas estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro para o uso de radar móvel. A principal delas é que a via deve ter placas indicando a fiscalização e o limite de velocidade.

O gestor também aponta que aproximadamente 80% dos veículos autuados são por infração leve, no caso que ficam dentro do limite de excesso de 50% acima da velocidade permitida. "Os casos mais comuns são de motoristas que estão a 70km/h onde o limite é 60km/h. É o famoso caso de distração ao volante. Porém, temos os casos perigosos, os quais ultrapassam os 50% acima do limite. Aí a infração é gravíssima, e além da multa, já é aberto o processo administrativo", afirmou.