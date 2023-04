Novo Hamburgo lança roteiro turístico em Lomba Grande

A prefeitura de Novo Hamburgo e os empreendimentos integrantes apresentaram na semana passada, a Rota Turística Caminhos de Lomba Grande. O roteiro une 13 empreendimentos em uma proposta de trabalho coletivo com oferta de produtos e serviços diversificados, que vão da gastronomia a atrativos culturais e naturais na área rural do município do Vale do Sinos.

"A maior riqueza de Lomba Grande são suas belezas. E nós temos que cuidar e valorizar esta riqueza, ordenando e planejando o crescimento do bairro", destacou em seu discurso a prefeita Fátima Daudt. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Paraskevi Bessa-Rodrigues, lembrou que a inciativa da rota turística estava contemplado em um guarda chuva maior, o Pacto pelo Futuro de Novo Hamburgo, e que já há fila de espera de empreendimentos interessados em integrar a parceria.

A Rota Caminhos de Lomba Grande possibilita ao visitante passar o dia ao ar livre, ter contato com animais, com resgate de brincadeiras antigas, balneário, gastronomia farta para se deliciar no local ou levar para casa, em num destino de paisagens bucólicas que também são caminhos ideais para a prática de cicloturismo e caminhadas. Os empreendimentos são parceiros e incentivam o visitante a conhecer todos, mas cada um com horários e dias de funcionamento específicos.

Em nome dos empreendedores, Aurélio Strack, da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, destacou a parceria com a prefeitura. "Foi uma caminhada longa e cheia de desafios. Todas as vezes que pensamos em desistir, fomos incentivados a seguir. E somos muito gratos por tudo", disse, chamando os representantes de cada empreendimento participante para vir à frente e receber aplausos.