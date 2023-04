Bento Gonçalves sedia mostra de dança no fim de semana

Em uma mistura de diversos ritmos, do clássico ao contemporâneo, a 6ª Mostra Bento-Gonçalvense de Dança acontece no município entre os dias 29 e 30 de abril. O evento é promovido pelo Sesc, em parceria com a secretaria municipal de Cultura e contará com a participação de 12 escolas e grupos de dança da cidade. Além das apresentações, na Rua Coberta, serão oferecidos brinquedos infláveis para crianças, food e beer trucks e feira de artesanato.

As apresentações são gratuitas e abertas para todas as idades. Dentre as atrações do evento, está o grupo P1oito Estúdio, que trabalha com técnicas de danças urbanas e suas vertentes, como locking, wacking, vogue, popping, hip hop dance, house dance, breaking, dancehall, twerk dance e outros. Zeca Baldassari, um dos sócios da escola, ressalta que a dança possui infinitas possibilidades e que são essas características versáteis e diversas que apaixonam. "A Mostra é um momento no qual temos a oportunidade de fomentar e incentivar quem trabalha com a dança e de aproximar a comunidade. É a chance de conhecer os talentos locais e movimentar a classe artística", comenta.

Aline Todeschini, que há 11 anos está à frente da Essenci ao lado do sócio Rafael Antonio Borges, e que há 20 anos ensina dança do ventre e folclore árabe, define o evento como um momento de encontro com a arte. "A dança precisa de espaço e reconhecimento para acontecer e seguir transformando, portanto, essa iniciativa é muito importante. Não é apenas entretenimento, mas também processo artístico com diferentes leituras, propostas, linguagens, técnicas e culturas", enfatiza.