Femaçã encerra com o maior público de todas as edições

Com um público que superou as 70 mil pessoas, a XI Festa Nacional da Maçã e Feira Agroindustrial (Femaçã) de Veranópolis entra para a história como a mais prestigiada de todas as edições. O encerramento oficial ocorreu na noite de domingo (23) e fechou um ciclo que mesclou diversão, com shows nacionais e regionais. Com 130 expositores de segmentos como artesanato, comércio, indústria, máquinas, veículos e implementos agrícolas, mais de R$ 15 milhões em negócios foram gerados durante a feira.

No evento que celebrou o pioneirismo de Veranópolis no cultivo da maçã no Brasil, o município também reconhecido como a Terra da Longevidade mais uma vez abraçou a Femaçã, com o trabalho de 200 voluntários, coroando a edição deste ano como uma das principais festas comunitárias do Sul do país. O presidente da XI Femaçã, Vagner Cielo, valorizou as novidades desta edição que, segundo ele, contribuíram para que a festa superasse as projeções mais otimistas.

O presidente citou o Espaço das Comunidades - que revisitou os costumes e tradições de 11 capelas do município -, a diversidade dos shows e das demais apresentações artísticas e a organização de todos os atrativos da programação. "A Femaçã é muito mais do que uma feira. É uma verdadeira experiência para os visitantes. Colhemos aqui os frutos de levar adiante a nossa missão de ousar, inovar, de fazer o diferente, o improvável", disse Cielo