Festa da Colônia de Gramado busca resgatar as raízes da cidade

Começa na quinta-feira (27) a 32º edição da Festa da Colônia de Gramado. Com atividades até o dia 14 de maio - exceto nos dias 3 e 10 de maio - as famílias que residem no interior da cidade da Serra gaúcha esperam receber mais de 300 mil visitantes no complexo da Expogramado. Tanto a entrada na festa quanto o estacionamento são gratuitos aos visitantes.

A festividade tem como principal atração a gastronomia. Pratos típicos das culinárias italiana, alemã e portuguesa serão oferecidas em estandes, a maioria deles com produções feitas na hora. A ideia é fazer um resgate das tradições do município que, diferente do habitual, desenvolveu-se a partir da zona rural para a central, com a chegada, posteriormente, dos conhecidos atrativos turísticos que atraem os visitantes.

Além dos pratos típicos, nos fornos de barro serão produzidos pães, cucas, biscoitos, com seis famílias voltadas à atividade. Um outro espaço vai oferecer o tradicional café colonial, com a qualidade artesanal. Além das comidas, bebidas como chope e vinho também estão entre os destaques.

A corte da festa, composta pela rainha, Júlia Brezolla Fritsch e as princesas Manuela Cavichion e Ana Paula Thomazi, em visita ao Jornal Cidades, salientaram o espírito de cooperação entre as famílias para que a festa seja realizada. A intenção da organização é mostrar um lado pouco conhecido de Gramado aos visitantes - a zona rural. "Somos de famílias do interior. A festa é muito importante para nós, para que as pessoas conheçam um pouco da história da cidade", frisa a rainha.

Dentre as ações que são feitas na cidade para valorizar as comunidades interioranas, a prefeitura realizou uma mudança que deve chamar a atenção de quem ingressar na cidade pela ERS-115: no canteiro central, próximo do pórtico de Várzea Grande, as hortênsias foram retiradas e, no local, foram plantados milho e hortaliças. Quando atingirem o momento da colheita, tudo que for coletado será destinado para entidades do município.

No mesmo local haverá, concomitantemente, a Feira Feito, com cerca de 120 expositores que irão comercializar uma diversidade de produtos. O horário para visitação é das 10h às 22h para ambos os eventos.