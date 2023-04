Estudantes de Novo Hamburgo são selecionadas para feira nos EUA

Três estudantes gaúchas representarão o Brasil e o Rio Grande do Sul na Regeneron ISEF (International Science and Engineering Fair), maior feira pré-universitária de ciências do mundo, que acontece entre os dias 13 e 19 de maio, em Dallas, Texas (EUA). Alunas da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, de Novo Hamburgo, elas desenvolveram dois projetos que foram premiados na Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia (Mostratec) 2022. O reconhecimento na mostra, considerada a maior feira de jovens pesquisadores da América Latina, credenciou as estudantes para o evento internacional.

Sofia Santos, de 18 anos, orientada por Sandro Auler, foi selecionada com o trabalho "Desenvolvimento de válvula exalatória alternativa por prototipagem rápida". As válvulas exalatórias são partes essenciais de um respirador mecânico. Durante a pandemia a falta dessa peça fez com que milhares de respiradores fossem desativados.

A jovem pesquisadora desenvolveu uma alternativa à válvula utilizando impressão 3D e materiais biodegradáveis e esterilizáveis. Com isso, foi possível reduzir em 90% o custo da peça, bem como o tempo de produção.

As estudantes Helena Moschetta e Manuela Machado, ambas com 19 anos, desenvolveram o projeto "Uso do grafeno associado a membrana inorgânica nanoporosa para o tratamento da água". Orientadas por Schana Andrea da Silva, elas produziram um material à base de grafeno (mineral inorgânico e poroso) que é capaz de absorver elementos contaminantes da água, como óleo de cozinha, por exemplo. O novo material, além de ser uma opção ambientalmente amigável e alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU), pode substituir métodos tradicionais utilizados no tratamento da água, como o carvão ativado.