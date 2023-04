Festival de Balonismo de Torres inicia nesta quinta-feira

Um dos principais eventos do Litoral Norte gaúcho fora do verão terá início nesta quinta-feira (27). A 33ª edição do Festival Internacional de Balonismo, em Torres, terá 69 pilotos, sendo 36 da cidade, nas disputas das provas que, além de entregar prêmios aos competidores, tem por característica embelezar o céu da cidade com o colorido dos balões. A competição ocorrerá no Parque Odilo Webber Rodrigues.

O festival reúne pilotos nacionais e internacionais que competem em diversas provas e apresentam balões em formatos inusitados. Além das atrações aéreas, o evento conta com shows, feiras, tenda cultural, espaço esportivo e o Night Glow, quando os balões iluminam a noite com as chamas dos maçaricos através de uma carreata feita pelas principais ruas da cidade.

Sobre a competição, há algumas particularidades - sobretudo climáticas - para viabilizar a disputa. Antes de iniciar as provas os pilotos se reúnem para fazer o briefing, que é a reunião diária entre os pilotos e a organização técnica do festival, para aas definições sobre as provas do dia. O briefing acontece no auditório da Ulbra Torres, nos dias do festival, sempre a partir das 5h40min e às 15h. As provas estão previstas para 7h e 16h.

Os pilotos acumulam pontos ao longo das provas e o vencedor é aquele que obtiver a maior pontuação geral. No último dia do evento, às 16h acontece o voo fiesta de encerramento, antes, às 14h acontecerá a entrega da premiação, após somada todas as provas competitivas os três pilotos que mais tiverem pontuado no Festival subirão no pódio montado no palco Raposa e ganharão seus devidos prêmios.

O piloto campeão do 33º Festival Internacional de Balonismo ganhará R$ 10.2 mil, o segundo colocado R$ 8.1 mil e o terceiro colocado, R$ 6.6 mil. Os pilotos que ficarem até o 10º lugar irão ser premiados com um valor em dinheiro.

No entanto, nem tudo é só competição. Os visitantes poderão conferir uma feira agroindustrial, com o comércio de produtos coloniais. Além disso, shows nacionais irão movimentar o público, com a presença de Aline Barros, Chimarruts, Atitude 67, Luísa Sonza, Alexandre Pires e César Menotti e Fabiano, além da apresentação da Esquadrilha da Fumaça, que ocorre no dia 28, à tarde.

Para ingressar no parque, é cobrado ingresso de R$ 20,00. Além da meia entrada, é possível obter desconto com o ingresso solidário (R$ 15,00, mediante a entrega de 1kg de alimento não perecível). A entrada é válida para assistir aos shows do dia dos pavilhões do parque. Para ingressar na arena de shows, há a cobrança de ingresso diferenciado. As entradas podem ser adquiridas através do site Minha Entrada.