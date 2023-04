Iniciativa recupera áreas às margens do rio Taquari

Um projeto de pesquisa realizado pela Universidade do Vale do Taquari (Univates) objetiva avaliar diferentes metodologias de restauração de áreas em margens de rios e arroios da Bacia Hidrográfica do rio Taquari, A iniciativa de pesquisa visa a contribuir para reverter o atual estado de degradação das matas ciliares de rios e arroios, responsável pela geração de danos ambientais e econômicos.

Com o início do projeto, nove áreas degradadas foram selecionadas nas margens dos rios Taquari e Forqueta, nas quais diferentes técnicas (metodologias) de restauração ecológica (recuperação ambiental) estão sendo aplicadas. O projeto iniciou suas atividades em 2021 e tem alcançado resultados positivos.

Recentemente, em uma das áreas, localizada em Arroio do Meio, a equipe da universidade identificou a necessidade de aplicar uma intervenção que envolvia técnicas de engenharia natural, além das técnicas de restauração ecológica. A associação de técnicas de engenharia natural com o plantio de mudas de plantas nativas poderá interromper os processos erosivos das margens do rio.