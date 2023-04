Cultivo do morango ganha projeto no Vale do Rio Pardo

Com o objetivo de incentivar a diversificação de culturas na região, a Sicredi Vale do Rio Pardo e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) lançaram um projeto voltado para produtores de morango. A iniciativa, que conta com o poio da startup Elysios, busca qualificar os agricultores associados à Sicredi com técnicas sobre a produção de morangos. Os interessados em preencher uma das 20 vagas disponíveis devem se inscrever na sua respectiva agência até a quarta-feira (26).

Conforme a gestora de projetos do agronegócio do Sebrae, Kathleen Kruger, o programa é composto por três fases: oficina coletiva, consultorias individuais e dia de campo. Na oficina coletiva, que terá duração de três horas, os produtores rurais irão aprender com o agrônomo do Sebrae, Cleber Renato Zortea, sobre o planejamento da produção desde o plantio até a colheita, levando em conta demandas e sazonalidades de mercado. Além disso, a orientação busca ensinar sobre planos e estratégias de comercialização da safra.

Já nas consultorias individuais, o Sebrae irá visitar as propriedades para identificar as necessidades técnicas. No total, serão oito encontros de três horas. "Todo esse olhar é necessário para que se possa trabalhar especificamente na necessidade de cada um", comenta Kathleen. Na última etapa, os participantes do programa terão quatro dias de campo para tirarem dúvidas coletivas e técnicas sobre o plantio de morangos.

O projeto para incentivar a produção de morangos foi lançado durante uma reunião-almoço com produtores rurais na sede da Sicredi Vale do Rio Pardo, localizada às margens da RSC 287, no trevo de acesso à Avenida Independência. O encontro também contou com a palestra "Uso eficiente da irrigação, fertirrigação e o aproveitamento da chuva na produção de morangos", ministrada pelo agrônomo do Sebrae, Cleber Renato Zortea, que prestará consultoria técnica ao projeto.