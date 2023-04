Ministério da Saúde habilita leitos no hospital de São Leopoldo

O Ministério da Saúde publicou uma portaria confirmando para São Leopoldo a habilitação de seis leitos de UTI, dois adultos tipo II e quatro pertencentes ao Plano de Ação Regional da Rede de Atenção às Urgências. Para isso, haverá um investimento mensal de R$ 98.550,00, na Fundação Hospital Centenário. Os recursos totalizam R$ 1.182 milhão anual, que serão repassados mensalmente para o custeio dos leitos, dentro do processo de cofinanciamento das ações e serviços públicos de saúde de alta complexidade.

Até então, São Leopoldo, que tem 16 leitos de UTI no Hospital Centenário, vinha mantendo os seis leitos com recursos próprios. O aporte vai permitir um redimensionamento desse investimento em outras ações de atendimento da população, tendo a partir de agora o repasse por conta do Ministério da Saúde.

"O Hospital Centenário é referência na região e sofre há anos com falta de aporte de recursos especialmente do governo do Estado. Agora, com essa verba federal, do Ministério da Saúde, teremos um alento no atendimento de UTI, que necessitava de recursos próprios da Prefeitura para o funcionamento de todos os leitos. Sem dúvida, trará melhorias no atendimento da nossa população, pois poderemos alocar recursos em outras áreas", disse o prefeito, Ary Vannazi.

Para a secretária municipal da Saúde, Andréia Nunes, ações como essa são importantes pois a habilitação possibilita mais atendimento à população. "São Leopoldo não atende apenas moradores da cidade. Somos referência para toda a região. A ampliação é fruto de um esforço de diálogo com a União, que foi sensível ao pedido do município", afirmou.