Escola de ensino infantil é inaugurada em Taquari

Foi realizada a cerimônia de inauguração da Escola Municipal de Educação Infantil Carlos Salzano Vieira da Cunha, localizada na rua Dealmo Luiz dos Reis, bairro Colônia 20, em Taquari. Para a construção foram investidos R$ 2,2 milhões, sendo R$ 450 mil de recursos próprios.

A obra iniciou em fevereiro de 2017 e, ainda, foram construídas calçadas, no valor de R$ 8 mil, colocado playground, no valor de R$ 18mil, e mobiliário, R$ 93 mil. A escola iniciará as atividades na próxima segunda-feira e já conta com alarmes e câmeras de videomonitoramento.

"Esta importante obra está contribuindo para a evolução deste projeto educacional que estamos implantando. Também, estamos zerando a fila. Os pais e as mães não terão mais que esperar por uma vaga na educação infantil", ressaltou o prefeito André Brito. "Aquilo que nós planejamos, sonhamos, projetamos começa a se tornar realidade. Uma criança na escola é menos tempo no celular, é menos tempo de buscar coisas ruins ali fora; é ter a mesma oportunidade de acessar uma educação de qualidade, de aprender uma segunda língua, de ter acesso à informática e de se qualificar para enfrentar as disputas lá na frente".

O ato contou com a presença do promotor de justiça, André Prediger. "Estou feliz que uma comunidade que inaugura mais uma creche municipal, mais uma escola, porque não terá que inaugurar presídios mais a frente. Quem investe em educação poupa em repressão e castigo", afirmou.