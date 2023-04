Sine Móvel terá oferta de 45 vagas de emprego em Canoas

O Sine Móvel da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), vinculada à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), oferecerá o serviço de intermediação de vagas de emprego em Canoas nesta segunda-feira (24). A unidade atenderá na avenida 17 de abril, 900, no bairro Guajuviras, ao lado do posto da Brigada Militar. O atendimento ao público será das 10h às 16h. Nesse dia, a Agência FGTAS/Sine de Canoas estará fechada.

No local, haverá a seleção de trabalhadores para uma rede de supermercados. Um representante da empresa realizará as entrevistas de emprego. Ao todo, são 45 vagas de trabalho temporárias, como atendente de lojas e mercados e como auxiliar de armazenamento.

Serão selecionados 20 atendente de lojas e mercados - a função exige Ensino Médio completo. Para a vaga, será ofertado salário de R$ 1.676,78 e benefício de vale-transporte e vale-refeição. Outras 25 vagas serão destinadas aos auxiliares de armazenamento - a função exige Ensino Fundamental completo. Salário de R$ 1.627,20 e benefício de vale-transporte e vale-refeição são oferecidos pela empresa.

Os trabalhadores interessados em se candidatar devem comparecer, presencialmente, levando documento de identificação com CPF e foto. No local, serão cadastrados no sistema. Aqueles que possuírem perfil profissional compatível com as vagas de emprego oferecidas receberão carta de encaminhamento para participarem do processo seletivo.