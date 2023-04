Vara Empresarial é instalada no Fórum de Santa Rosa

Foi realizado, na semana passada, o ato de instalação da Vara Regional Empresarial de Santa Rosa. O evento foi realizado no Salão do Júri do Foro da Comarca, junto ao Fórum de Santa Rosa. Com o espaço completamente lotado, autoridades e a comunidade celebraram esta importante conquista para o município.

A Vara Regional terá jurisdição sobre 32 comarcas distantes até 200 quilômetros da sede, envolvendo 110 municípios, ou seja, mais de 20% dos municípios do Estado. Esta é a quarta unidade jurídica específica para assuntos do Direito Empresarial no Estado - as outras três ficam localizadas em Porto Alegre, Novo Hamburgo e Caxias do Sul

A Vara Empresarial é específica para processar e julgar os processos de falência, recuperação judicial, resolução, dissolução e liquidação de sociedades empresariais. O prefeito Anderson Mantei, que esteve envolvido em todo o processo, destacou a importância desta conquista para o município, "A comunidade de Santa Rosa festeja a instalação da Vara Regional Empresarial. Esta elevação de entrância garante mais agilidade e especialização nas decisões que envolvem processos empresariais, além de promover também, o desenvolvimento econômico de Santa Rosa e região", afirmou.