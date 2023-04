Centro para autistas em Santa Cruz do Sul será aberto em junho

A prefeita de Santa Cruz do Sul, Helena Hermany, anunciou a implantação de um Centro de Atendimento ao Autista, que deverá entrar em funcionamento dentro de 60 dias. O anúncio e a assinatura do decreto criando o serviço ocorreram no salão nobre do Palacinho, com a presença de lideranças políticas, associações representativas de pessoas com Transtorno do Espectro Autista, dentre outros.

De acordo com o projeto, o Centro de Atendimento ao Autista será um espaço para atendimento especializado de crianças e adolescentes, preferencialmente em idade escolar, com atividades no contra turno. A coordenação estará a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, que também é a responsável pela locação do prédio. As atribuições serão compartilhadas com as secretarias municipais de Educação, de Saúde e de Relações Instituições e Esporte.

O prédio que vai abrigar o serviço está situado na rua Thomaz Flores, no Centro da cidade. A equipe multidisciplinar designada para trabalhar no local ainda está em formação, mas deverá ser composta por profissionais das áreas de pedagogia, fonoaudiologia, fisioterapia, entre outros devidamente capacitados para oferecer atendimento especializado, suporte pedagógico e acompanhamento social aos usuários.

Na fase inicial o centro estará disponível para atender exclusivamente crianças da rede municipal de ensino, mas já há tratativas com o Estado para ampliar esse atendimento também para aos alunos da rede estadual. A prefeitura pretende buscar parcerias como, por exemplo, com universidades e outras instituições de ensino para ofertar um serviço mais qualificado e com um leque mais diversificado de recursos.

A mesma estrutura que vai sediar o Centro de Atendimento ao Autismo vai abrigar também o primeiro Centro Aquático do município. O espaço vai disponibilizar uma grande piscina térmica para uso da população durante todo o ano. Hoje, aulas de natação e hidroginástica são ofertadas pela prefeitura apenas no verão, mas dependem de parceria com outras instituições. Não somente nos meses de calor, mas também no rigor dos dias frios, de forma prioritária, usuários dos projetos sociais da prefeitura, pessoas com necessidades especiais, idosos, crianças oriundas dos Centros de Convivência e também alunos do Projeto Craques da Bola - Cidadãos do Amanhã, poderão frequentar a piscina, de acordo com dias e horários previamente estabelecidos para cada grupo.