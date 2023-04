Pelotas confirma primeiro caso autóctone de dengue

Foi confirmado, na semana passada, o primeiro caso autóctone (adquirido no município) de dengue em Pelotas. O paciente é um homem de 19 anos, residente no bairro Três Vendas, já recuperado. De acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), desde 2021 um caso local não era identificado no município.

Neste ano, desde janeiro, já foram notificados 21 casos suspeitos de dengue - seis em abril -, sendo que 16 notificações foram para pessoas residentes em Pelotas e cinco para moradores de outras cidades. Dos 21 casos notificados, sete se confirmaram, oito estão em investigação e seis foram descartados. Dos sete confirmados, seis pacientes foram contaminados em outras cidades.

Entre janeiro e abril, as equipes da Vigilância Ambiental da SMS identificaram 311 focos do mosquito transmissor da dengue na cidade. A maior parte está localizada nas regiões do Fragata e do Simões Lopes. A chefe da Vigilância Ambiental, Isabel Madrid, alerta para a grande ocorrência de focos em pneus e pede cuidados ressobrados da população para esses e outros pontos propícios para a proliferação do mosquito.