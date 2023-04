Prefeitura de Caxias do Sul assina acordo com a CUFA e vai realizar uma edição da Taça das Favelas na cidade

O secretário do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, Gabriel Citton, recebeu o responsável pela Central Única das Favelas (CUFA) no município, Chiquinho Divilas, e o presidente do Vilas Espaço Cultural do Beltrão de Queiroz, Fernando Morais. Em reunião, alinharam o apoio ao Taça das Favelas. Considerado o maior campeonato de futebol entre favelas do mundo, o evento visa promover a inclusão social através do esporte, que deve desembarcar na cidade da Serra gaúcha com uma edição

"A gente sabe, através de estatísticas da Data Favela, que a favela tem um potencial de consumo de R$ 119 bilhões. Então, essas oportunidades, chegam para mostrar toda a potencialidade que se encontra nos becos, nas vielas e que muitas vezes etão camufladas. Vejo como uma oportunidade gigantesca, principalmente para as crianças e adolescentes que buscam essas oportunidades", destaca Chiquinho Divilas.

O secretário Gabriel Citton, destaca a importância do evento para a cidade. "Essa competição é importantíssima para o município, tendo em vista que o esporte tem um viés social muito grande. Juntar isso com esse projeto da CUFA, e fazer esse campeonato com as favelas de Caxias do Sul e região, além de fomentar o esporte, tem a questão da cidadania. Fazer essa parceria com essas entidades públicas e privadas que também focam nisso, é muito importante para o município", conclui.