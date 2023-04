Levantamento aponta locais com mais acidentes em Lajeado

Um levantamento de todos os acidentes ocorridos no ano de 2022 apontou os cruzamentos com maior número de acidentes em Lajeado. O estudo, feito pela Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade (Seplan), tem como objetivo definir as prioridades de obras e ajustes a serem executados para reduzir acidentes. O cruzamento da BR-386 com a Avenida Senador Alberto Pasqualini foi o com maior número de acidentes no ano, totalizando 18 acidentes.

Para elaborar o estudo, foram usados os registros de acidentes feitos pelo Departamento de Trânsito do município (668 registros, sendo os de casos quando não há feridos) e também da Brigada Militar (284 casos) e Polícia Civil (206 casos), sendo que ambas registram os casos com feridos e/ou vítimas). Houve um total de 1.178 registros de acidentes em 2022. Os casos foram colocados em uma ferramenta que localizou os acidentes na cidade, gerando mapas indicativos dos locais de maior perigo.

Nos pontos com maior número de acidentes, levantados a partir deste estudo feito pela prefeitura da cidade do Vale do Taquari, já foi realizado um estudo dos casos registrados para que as ações a serem feitas sejam específicas e possam contribuir para a redução dos acidentes. Para este ano, o levantamento já está sendo feito com maior número de detalhes, como a gravidade do acidente registrado e causas. O levantamento apontou também que, dos 36 cruzamentos controlados por semáforos no município, apenas quatro não tiveram registro de acidentes em 2022. No total foram registrados 141 acidentes nestes cruzamentos. Agora, o Departamento de Trânsito avalia o estudo para implementar as ações sugeridas.