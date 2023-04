Primeira cirurgia com robô é realizada em hospital de Passo Fundo

O Hospital São Vicente de Paulo (HSVP), de Passo Fundo, realizou a primeira cirurgia robótica com o auxílio do Versius. A instituição é pioneira ao utilizar a última versão do equipamento da empresa britânica CMR Surgical no interior do Rio Grande do Sul. O procedimento de estreia foi uma colectomia em um paciente com lesão pré-maligna no cólon, sem possibilidade de tratamento por colonoscopia. Outras três cirurgias do sistema digestivo e duas urológicas também serão realizadas.

Conforme o médico Milton Bergamo, a primeira cirurgia com o Robô Versius consistiu na remoção de uma porção do intestino grosso através de uma colectomia segmentar. "Este procedimento, habitualmente, é feito por meio de cirurgia aberta ou laparoscópica. A plataforma robótica permite uma melhor visualização da área comprometida pela doença e um manuseio mais preciso da estrutura do aparelho digestivo. Com este apoio tecnológico evitamos a agressividade dos métodos tradicionais e agilizamos o processo de recuperação do paciente", explicou o cirurgião.

O robô Versius é um dos mais modernos do mercado mundial e permite a realização de cirurgias minimamente invasivas, com maior precisão, redução de riscos de infecções e um pós-operatório mais rápido. É algo extremamente inovador e que atende as particularidades das diferentes especialidades e isso permitirá que a tecnologia seja acessada por um número maior de profissionais médicos e seus pacientes.

O diretor técnico médico, Adroaldo Mallmann, aposta que o novo equipamento trará grandes benefícios aos cirurgiões. "O Versius do nosso hospital é o primeiro do interior do Estado e um dos oito existentes no Brasil. Por ter uma estrutura compacta e móvel, pode ser facilmente transportado para diferentes salas dentro do centro cirúrgico, adaptando-se à necessidade do paciente, do médico e do hospital", explicou.