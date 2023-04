Ivoti inicia projeto com biodigestor em escola municipal

A prefeitura de Ivoti realizou a instalação de um projeto-piloto com biodigestor na rede municipal de ensino. A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Nelda Julieta Schneck recebeu o primeiro equipamento nas últimas semanas. Por meio dele, é possível transformar matéria orgânica em biogás.

Em uma parceria entre as secretarias de Meio Ambiente e Educação, a ideia é implantar gradativamente o biodigestor em todas as escolas. "É uma maneira muito importante de promovermos o desenvolvimento sustentável e ainda economizar recursos públicos", explica o secretário de Meio Ambiente, Ismael Petry.

Além de reduzir o impacto ambiental, o biodigestor fornece uma oportunidade de aprendizagem prática. "Temos dentro do nosso planejamento estratégico o objetivo da instalação dos aparelhos, além do trabalho de conservação e preocupação com a natureza que é realizado com as turmas", detalha a secretária de Educação, Cristiane Spohr.

O primeiro biodigestor foi entregue por uma empresa como uma forma de compensação ambiental. O investimento em cada equipamento é de aproximadamente R$ 17 mil. "Acreditamos muito nessa ideia e estamos buscando formas de viabilizá-la. A (escola) Nelda foi a nossa primeira experiência e temos a convicção de seguir expandindo", evidencia o prefeito, Martin Kalkmann.

Todos os dias, são inseridos dois quilos de restos de alimentos e resíduos no aparelho, transformados em combustível e levados diretamente ao fogão que faz parte do kit. "Assim, as merendeiras cozinham os lanches e almoço dos alunos. Como estamos no começo do projeto, ainda não chegamos na capacidade máxima, que é de 10 quilos de sobras, o que daria seis horas diárias de gás", explica o estudante Henrique Schmitt, do 8º ano, que está envolvido com o projeto.