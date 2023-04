Hospital de Taquara faz campanha por doação de sangue

O Hospital Bom Jesus de Taquara divulgou uma campanha de arrecadação de sangue para a instituição, que ocorrerá no Hemocentro em Porto Alegre. Segundo a diretora da casa de saúde, Ana Port, será disponibilizado transporte gratuito aos doadores, se o número de voluntários for igual ou superior a quinze pessoas, com as doações agendadas para a mesma data. Quem puder ir com transporte próprio, também poderá doar, devendo informar o nome do hospital no momento da coleta.