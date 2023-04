São Valério do Sul passa a ter uma Sala do Empreendedor

Foi inaugurada, no Município de São Valério do Sul, a Sala do Empreendedor. O espaço, que fica localizado junto à prefeitura, na rua Ângelo Fucilini Sobrinho, número 496

A sala oferece suporte aos Microempreendedores Individuais (MEIs) do município e, dentre os principais serviços estão os atendimentos que visam simplificar processos burocráticos, auxiliar na melhoria dos negócios através de orientações e capacitações, bem como a abertura de novos negócios.

Para o prefeito municipal, Idílio José Speroni, a parceria com o Sebrae RS é de "extrema importância, pois permite o acesso a informações e incentiva a criação de novas empresas no município, contribuindo para o desenvolvimento do comércio", avalia o gestor.